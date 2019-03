Calciomercato Fiorentina, non solo Di Francesco: i nomi per il dopo Pioli

CALCIOMERCATO FIORENTINA DI FRANCESCO PIOLI / Resta da definire il destino di Stefano Pioli. Il tecnico della Fiorentina, attualmente in corsa per un posto in Europa e per la finale di Coppa Italia, a fine stagione potrebbe lasciare i toscani. Come anticipato da Calciomercato.it, nella lista del d.g. : il tecnico fu già contattato prima di accasarsi in giallorosso. Insieme a lui, altri nomi caldi sono Giampaolo e De Zerbi. Tuttavia, restano in piedi ulteriori soluzioni: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Altri due tecnici vagliati dalla dirigenza viola, riporta il 'Corriere dello Sport', sono Rolando Maran del Cagliari e Leonardo Semplici della Spal. Parlando del suo futuro, Pioli di recente ha mostrato poca chiarezza: "Comunicherò tutto al termine della stagione. Decideranno i miei stimoli".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui