CALCIOMERCATO INTER NAPOLI JUVENTUS ICARDI / Prosegue lo stallo sul caso Icardi. Dopo la declassazione avvenutà a metà febbraio, l'ex capitano ha saltato gli ultimi sette impegni ufficiali del'Inter, che ormai da giorni attende il suo rientro in campo. Una situazione complicata che dà adito a molteplici indiscrezioni sul futuro del calciatore, che da tempo è in trattativa per il rinnovo del contratto che scade a giugno 2021. Dopo le parole distensive di Wanda Nara, però, Beppe Marotta ha chiuso la questione laconicamente: "Tiki Taka? Non lo guardiamo, si fa troppo tardi, la mattina ci alziamo alle 7, dobbiamo lavorare. Quando ci risentiremo? Basta con le solite cose…".

Così, il rischio addio a fine stagione potrebbe farsi più concreto: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Considerando anche la preferenza del calciatore di restare in Italia, sono due i club nostrani in pole: da una parte c'è la Juventus, che per prestigio e capacità economiche avrebbe più possibilità di sostenere il suo acquisto; dall'altra c'è il Napoli, che a fine estate potrebbe racimolare le risorse necessarie dalla cessione di uno dei big in rosa. Tra i possibili partenti eccellenti, infatti, figura anche il capitano Lorenzo Insigne, valutato da De Laurentiis oltre i 100 milioni di euro: proprio il suo eventuale addio potrebbe essere rimpiazzato dall'arrivo del fuoriclasse argentino. Il Napoli si appresta quindi a sfidare la Juventus nella corsa a Icardi, che fa gola anche alle migliori società straniere, Real Madrid su tutte.

