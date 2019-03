Calciomercato, da Bale a Marcelo: come cambia il piano Real con Zidane. Juve, Inter e Milan...

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN BALE ISCO MARCELO / Il ritorno di Zinedine Zidane al RealMadrid non cambia solamente i piani per la panchina della Juventus in caso di addio di Allegri. Il presidente Florentino Perez è infatti pronto a dare il via ad una più profonda rivoluzione che seguirà i dettami del tecnico francese, rimescolando però le carte su diversi profili che anche le nostre big della Serie A stavano studiando.

Anche nella conferenza di presentazione di Zizou, le domande dei cronisti si sono principalmente concentrate su tre nomi: Isco, Marcelo e Bale, i big tagliati da Solari che hanno acceso le voci di mercato. Tre situazioni differenti che, ora, potrebbero avere sviluppi differenti con il primo che sarà innanzitutto reintegrato, ma non si esclude la cessione per finanziare l'arrivo di Eden Hazard.

La Juventus è attenta tanto sull'ex Malaga quanto sul brasiliano Marcelo, per il quale si riaprono però spiragli per la permanenza. Per Bale, invece, la rottura con Zidane non fa altro che accelerare le operazioni per una cessione non semplice visti i costi dell'operazione: il gallese non ha un gran rapporto con l'allenatore e anche ieri è stato praticamente l'unico a non salutare via social il suo ritorno, pubblicando anzi foto di golf sui propri canali. Nell'ottica di un restyling profondo che prevede anche nomi del calibro di Neymar e Mbappe, il suo sacrificio appare inevitabile conche sognano da tempo il colpo stellare con i soldi dell'eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Un altro che nella prima era Zidane non si è trovato bene è sicuramente Dani Ceballos: accostato anche di recente a Roma e soprattutto Milan, con il ritorno di Zizou potrebbe essere spinto in uscita. Discorso inverso invece, scrive 'La Gazzetta dello Sport', per Keylor Navas che è considerato un fedelissimo dell'allenatore.

