CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLENATORE DESCHAMPS ALLEGRI CONTE / Meno uno. E non è uno qualsiasi. La Juventus deve depennare il nome di Zinedine Zidane dalla lista dei candidati alla panchina per la stagione 2019/2020. Una lista in cui il francese tornato da ieri ufficialmente al RealMadrid, tra l'altro, figurava ai primissimi posti.

Calciomercato Juventus, da Allegri a Deschamps e Conte: le ultimissime

Il contratto fino al 2022 spegne le speranze de bianconeri che quindi nelle prossime ore entreranno nel vivo delle valutazioni sulla questione allenatore lasciando aperte tutte le altre ipotesi in mente. Per restare aggiornato con tutte le news sui bianconeri CLICCA QUI

A partire, secondo 'Tuttosport', dalla permanenza dello stesso Massimiliano Allegri che proprio prima della sfida con l'Udinese ha raccontato di essere andato a cena con Agnelli ribadendo che c'è totale sintonia sulla volontà di proseguire insieme, visto anche il contratto fino al 2020. L'ultima parola spetta (anche) all'Atletico Madrid stasera in Champions League che potrebbe essere (ma non è detto che lo sia) decisivo. Dal fischio finale in poi ogni momento sarà buono per confrontarsi e giungere ad una decisione. Ma non mancano neanche le ipotesi alternative, qualora si decidesse per la separazione. Escluso Guardiola che si allontana sempre più, regge come ipotesi più accreditata ed al momento in pole position, secondo il quotidiano torinese, quella che porta al ritorno di Didier Deschamps che non ha mai nascosto il suo desiderio di rientrare a Torino e dopo la vittoria del Mondiale diventa un candidato molto credibile. Suggestiva, ma al momento complicata, la pista Antonio Conte: in Inghilterra scrivono anche che la questione buonuscita col Chelsea sta per finire in tribunale.

