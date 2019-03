CALCIOMERCATO ROMA SABATINI FERRERO/ Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato intervistato ai microfoni di 'Romanews.eu' in occasione della sfida fra Roma ed Empoli. Il patron blucerchiato ha parlato dell'esonero di Di Francesco: "E' una domanda decisamente imbarazzante, sono delle cose a cui io non posso rispondere.

Non è di certo giusto che paghi sempre l'allenatore ma non entro nei meriti della società giallorossa, hanno dei dirigenti bravissimi". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

In particolare però, Ferrero si è soffermato su un possibile ritorno a Roma di Walter Sabatini: "So che Sabatini, nella capitale, ha lasciato il cuore. E' un grandissimo professionista ma non so quanto potrà disdegnare una chiamata del club giallorosso, se dovessero contattarlo. Comunque, certe cose andrebbero chieste ai diretti interessati".

