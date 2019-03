ROMA EMPOLI SCHICK /Al termine della gara vinta contro l’Empoli, l’attaccante della Roma, Patrik Schick, ha parlato in zona mista: “Dovevamo entrare con una mentalità da squadra e stare uniti, aiutarci.

In campo siamo stati una squadra, anche se la partita non è stata bellissima. Come sto? Ero fuori da tre settimane. Ho avuto un crampo dove mi sono fatto male e mi sono spaventato. Sono stanco ma va tutto ok. L’obiettivo del finale di stagione è il quarto posto. Io insieme a Dzeko? Il mister vuole giocare con due punte, adesso vediamo. Le parole del mister mi hanno fatto piacere. Sono felice che abbiamo vinto sia per il mister che per la squadra”.

Dall'inviato Simone Ducci.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui