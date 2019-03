ROMA EMPOLI SCHICK/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Patrik Schick, attaccante della Roma, ha parlato della vittoria con l'Empoli: "Vediamo, abbiamo ancora una settimana, quindi sì può essere un bel vantaggio che lui parli cieco. Sono stato motivato e sono un attaccante e volevo fare gol, sono felice di averlo fatto e di aver vinto. Il mister mi ha detto che devo far vedere la cattiveria e la mentalità per lavorare per la squadra.

Oggi ci siamo aiutati quando qualcuno sbagliava, non è stata una sfida bellissima ma contavano i tre punti". Per le ultime notizie sulla A---> clicca qui!

Sul ruolo: "Secondo me ogni attaccante fa meglio quando gioca con un altro e non si trova da solo contro i difensori e penso che anche per Edin possa essere meglio".

Sulla tenuta fisica: "E' stata una partita molto fisica, sono stato fuori 3 settimane e si sono fatte sentire. Ho avuto anche un crampo dove mi sono fatto male. Alla fine stavo quasi morto (ride, ndr)".

