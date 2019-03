ROMA EMPOLI IACHINI / Giuseppe Iachini, tecnico dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la sconfitta esterna con la Roma: "La squadra ha fatto bene, creando presupposti per creare occasioni importanti, sbagliando però l'ultimo passaggio. Peccato, non abbiamo concesso quasi nulla e abbiamo incassato due gol sugli sviluppi di palle inattive. Ai ragazzi posso solo imputare di essere più incisivi nell'ultima giocata.

Serve più malizia, siamo l'ottava squadra del campionato per occasioni create, ma spesso abbiamo preso gol evitabili per ingenuità in difesa".

PRIMO TEMPO - "Abbiamo sbagliato nella prima fase delle verticalizzazioni che non ci hanno concesso di realizzare quanto preparato, nella ripresa siamo migliorati. Ma giocando all'Olimpico, un po' di 'timore' ci può stare".

GOL ANNULLATO - "Mi dicono che il contatto fosse molto ravvicinato, è un peccato: come si fa con un duello così vicino a togliersi di torno? Mi era parso un tocco involontario, ma è andata così. Ci dispiace per quanto espresso nel secondo tempo, il pareggio era meritato".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui