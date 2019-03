Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

ROMA RANIERI INFORTUNIO ZANIOLO/ Claudio Ranieri, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'infortunio di Nicolò Zaniolo, uscito all'inizio del secondo tempo della sfida fra Roma ed Empoli: "Mi ha detto che si era solo indurito. Ho scelto lui per non rischiare troppo, che rientrava da un lungo infortunio. Stavo per sostituirlo prima di quest'indurimento. Non dovrebbe essere nulla di grave".