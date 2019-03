ROMA EMPOLI RANIERI /Claudio Ranieri, nuovo tecnico della Roma, ha parlato dopo la vittoria sull'Empoli nel suo esordio all'Olimpico. Queste le sue dichiarazioni a 'Sky Sport': "Era una gara difficile, con tante assenze, senza tanti pezzi da 90. Non era facile: sapevo che sarebbe stata dura, voglio fare i complimenti alla squadra che anche in dieci è rimasta compatta, senza concedere nulla agli avversari. Gol annullato? Ne ero sicuro, la mano l'avevo vista. Ringrazio i tifosi, ci sono stati vicini. Non mi aspettavo più qualità del palleggio: la squadra viene da un momento negativo, ha preso tanti gol in costruzione di gioco e ho detto ai ragazzi di giocare il pallone solo se ne fossero sicuri.

Altrimenti, meglio lanciare sulla punta e cercare la seconda palla".

NOVITA' - "Ho delle idee, ma non le dirò per non aiutare gli avversari. Dobbiamo capire che i gol, prima o poi, li facciamo, ma dobbiamo essere concentrati per non subirne. Non è possibile prendere tutti questi gol, devo aiutare i ragazzi".

FLORENZI - "Il ragazzo ha carattere, ha giocato anche con un problema al ginocchio, m'ha detto di volerci essere. Sul rosso lui ha fatto di tutto per fermarsi. Vorrei capire la prima ammonizione di El Shaarawy e questa. Mi è sembrato troppo severo".

SCHICK - "Ha tutto: velocità, tecnica, dribbling, gol... Gli ho detto che se mi farà vedere il carattere che ha messo ad Oporto quando sceso in campo, sarà uno dei miei uomini. Stasera l'ha fatto vedere a tratti, deve crescere come tutta la squadra".

