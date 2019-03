ROMA EMPOLI EL SHAARAWY / Stephan El Shaarawy ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sofferta vittoria della Roma sull'Empoli. Queste le sue parole, a 'Sky Sport': "Tanta fatica oggi, abbiamo portato a casa una gara difficile ma era quello che contava.

Il mister ci aveva chiesto cuore e determinazione, penso che ci siamo riusciti. Il gol è importante per me, che sto avendo continuità, ma soprattutto per la squadra: siamo tutti contenti. Ranieri ci ha chiesto cose diverse, il suo modulo non lo avevamo mai fatto negli ultimi due anni: abbiamo fatto buone cose, altre un po' meno, ma contavano i tre punti e ora pensiamo di gara in gara. Capitano? Un onore portare la fascia anche solo per dieci minuti".