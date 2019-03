SERIE A ROMA EMPOLI RANIERI/ La Roma di Claudio Ranieri torna alla vittoria in campionato con un 2-1 ai danni dell'Empoli di Beppe Iachini. I giallorossi passano subito avanti con la rete di Stephan El Shaarawy con un gran tiro a giro.

Il pareggio però, non si fa attendere ed è un autogol di, che goffamente deposita il pallone nella sua rete. Arriva poi il turno di Patrik, su assist di, a riportare in vantaggio la Roma. Nella ripresa la sfida si accende nel finale, prima con l'espulsione di Alessandro Florenzi poi con la rete di Krunic, viziata da un fallo di mano di Dimitri. Termina dunque 2-1 il match e primi tre punti per Ranieri con la Roma. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!