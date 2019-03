ROMA EMPOLI FLORENZI ESPULSO/ Al minuto 80, Alessandro Florenzi, terzino destro della Roma, è stato espulso dall'arbitro Maresca per somma di ammonizioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo un primo cartellino giallo rimediato ad inizio partita, il numero 24 della squadra capitolina ne ha rimediato un altro per un intervento in ritardo sull'avversario. Dubbi attorno alla decisione del direttore di gara, il contatto infatti, non sembra così ruvido da causare un'ammonizione. All'uscita dal campo, Florenzi ha ricevuto gli applausi dell'Olimpico in una settimana complicatissima dopo l'errore del Do Dragao con il Porto.