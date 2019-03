Juventus-Atletico Madrid, le probabili formazioni: sorpresa Allegri!

JUVENTUS ATLETICO FORMAZIONI / Notte da dentro o fuori domani per la Juventus di Massimiliano Allegri nella sfida di Champions League con l'Atletico Madrid. L''allegrata' del tecnico livornese nel return-match contro gli spagnoli potrebbe chiamarsi Spinazzola: l'ex Atalanta è favorito su Caceres per una maglia da titolare, con la conferma del 4-3-3 come assetto tattico. Uno schieramento comunque variabile durante la gara, con Bernardeschi pedina multiuso tra attacco e centrocampo.

L'escluso di lusso sarà, arma a gara in corso (insieme al baby) vista anche l'indisponibilità di

Simeone in casa Atletico recupera Godin, con Juanfran che dovrebbe riempire il vuoto a sinistra viste le defezioni di Filipe Luis e Lucas Hernandez. Saul agirà nella sua classica posizione in mezzo al campo, con Lemar titolare da esterno alto rispetto alla gara d'andata. In attacco il duo composto da Griezmann e dall'ex Morata.

Juventus-Atletico Madrid, probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All.: Allegri

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Koke, Saul, Rodrigo, Lemar; Griezmann, Morata. All.: Simeone

