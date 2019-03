CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE CRISTIANO RONALDO REAL MADRID/ Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane al Real Madrid hanno vinto ben tre Champions League di fila, senza contare quella con Ancelotti dove il francese era vice dell'attuale tecnico del Napoli. Insomma, un rapporto speciale fra due campioni assoluti del rettangolo verde.

Ora, con il portoghese alla Juventus e Zizou tornato alle Merengues, le cose sono decisamente cambiate, ma, mai dire mai. Per le ultime notizie sul mercato internazionale---> clicca qui!

Soprattutto dopo le parole in conferenza del francese: ""Un suo ritorno? Non è il tema di oggi. Vedremo l'anno prossimo. Sapete bene cos'è stato Cristiano, è la storia del club, nessuno lo potrà cambiare, è stato uno dei migliori se non il migliore... Ma non è il momento di parlarne, concentriamoci sulla gara di sabato".

