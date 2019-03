ROMA EMPOLI MASSARA / Il nuovo direttore sportivo della Roma Ricky Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Roma-Empoli, match d'esordio per Claudio Ranieri al ritorno sulla panchina giallorossa. Queste le parole del sostituto del dimissionario Monchi: "Il gruppo che ci ha lasciato a disposizione ci darà le soddisfazioni che ci aspettiamo. Il direttore ha lasciato grande professionalità e dedizione a questa società, ma anche la sofferenza per una stagione altalenante rispetto a quella precedente.

Abbiamo il dovere di trasformare questa sofferenza in energia positiva da riversare nelle prossime dodici gare".

Obiettivo Champions League da non fallire: "Per tutte le società di A arrivare nelle prime quattro è fondamentale. Non dimentichiamo che la Roma è una società solida che nelle ultime due circostanze in cui non si è qualificata alla Champions League, la stagione successiva è sempre arrivata seconda in classifica e in un caso ha anche fatto segnare il record di punti. Più che su queste 12 partite, oggi noi siamo concentrati su stasera. Dobbiamo riporre attenzione sull’Empoli. Sarà una gara complicata ma dobbiamo vincerla assolutamente".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui