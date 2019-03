ROMA EMPOLI SCHICK RANIERI / Patrik Schick, intervenuto ai microfoni di 'Roma TV' prima del calcio d'inizio con l'Empoli, ha parlato del momento giallorosso con l'arrivo di Ranieri in panchina: "C'è un nuovo allenatore, ripartiramo da stasera.

Vogliamo tornare al quarto posto, è il nostro obiettivo, sarà fondamentale vincere e dar tutto per la maglia. Ranieri ci ha chiesto di essere uniti, di essere una squadra, e di andare in soccorso del compagno quando sbaglia. Mi hanno fatto molto piacere i suoi complimenti nei miei confronti in conferenza stampa".