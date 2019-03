CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri non vuole sentir parlare del proprio futuro alla vigilia della decisiva sfida contro l'Atletico Madrid.

L'allenatore bianconero fa di nuovo chiarezza in conferenza stampa: "Del futuro non ha senso parlarne ora. Mi sono state fatte talmente tante domande che non so più cosa rispondere. Domani deve essere una grande partita. Da dopodomani penseremo ad altro".