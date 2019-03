JUVENTUS ATLETICO MADRID CHIELLINI / Capitan Giorgio Chiellini ha aperto la conferenza stampa pre Juventus-Atletico Madrid in casa bianconera. 'Calciomercato.it' vi ha offerto le dichiarazioni del difensore in diretta.

FALLIMENTO - "Non ci scalfisce minimamente. Siamo abituati alle pressioni, vogliamo andare avanti e arrivare in finale. Domani sarà una serata magica, elettrizzante. Ci vorrà molta voglia di fare, dobbiamo osare".

RIMONTA - "È tutto possibile e lo dimostrano i risultati della scorsa settimana.

Abbiamo rispetto per una squadra come l'Atletico, alle volte basta un episodio per far cambiare tutto".

TRAGUARDO PRESENZE - "500 presenze? Sono tutte speciali, speriamo anche quella di domani. Cristiano Ronaldo? Sono sicuro al 200% che domani farà il Cristiano Ronaldo".

ESULTANZA SIMEONE - "Ogni persona ha pregi e difetti e reagisce per conto suo. Noi domani vogliamo esultare solo per noi e con i nostri tifosi".

MORATA - "Morata è un ragazzo speciale, speravamo che restasse qui e che soprattutto non andasse all'Atletico a gennaio. È un bravo ragazzo e continueremo a volergli bene".

