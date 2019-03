JUVENTUS ATLETICO MADRID CHIELLINI / Giorgio Chiellini suona la carica. Prima di Juventus-Atletico Madrid, il capitano bianconero ha parlato a 'Sky': "Queste serate bisogna viverle con entusiasmo, con voglia di fare qualcosa di importante e vivere una serata magica con i nostri tifosi.

Non piangiamo su quello che è sucesso a Madrid: non sarà facile, ci vorrà un po' di fortuna ma sappiamo anche che una vittoria ci potrà dare uno slancio incredibile".

"Stiamo bene mentalmente, forse abbiamo avuto fin troppo tempo per pensarci. Abbiamo avuto modo di recuperare, di chiudere il campionato, fare una vittoria importante a Napoli. Ora abbiamo voglia di goderci una splendida serata con i nostri tifosi. Ajax e United sono esempio di quello che potevamo essere noi a Madrid dove ci è mancato un pelo: non esistono risultati scontati. Non sarà facile ma abbiamo voglia di vivere una serata speciale con i nostri tifosi".

