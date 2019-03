CALCIOMERCATO FROSINONE TORINO / Ieri il Torino ha sbancato lo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone ma la sfida vinta grazie alla doppietta di Belotti ha rappresentato anche un'occasione per chiacchierare di mercato appena si sono sciolte le tensioni del match.

Al club granata piacciono alcuni profili che si stanno mettendo in mostra nella formazione ciociara nonostante il penultimo posto in classifica, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it sul taccuino del direttore sportivo Petrachi ci sono l'attaccanteil centrocampistaCiano al suo primo anno nella massima serie è a quota sette gol e quattro assist, anche ieri ha disegnato su calcio d'angolo la traiettoria che ha portato alla rete di Paganini. Maiello poteva andare via già a gennaio dal Frosinone, è stato ad un passo dall'Udinese che nelle ultimissime ore ha preferito rinforzarsi con Sandro nel ruolo. Il centrocampista classe '91 ha totalizzato 1649 minuti tra campionato e Coppa Italia, pensa di poter trovare maggiore continuità, non ha sicuramente gradito la scelta di Baroni di tenerlo fuori dai titolari nelle gare contro Juventus, Roma e Genoa dopo la vittoria di Genova contro la Sampdoria e prima di rientrare tra i titolari contro il Torino. Maiello e Ciano sono cresciuti nel vivaio del Napoli guidato da Giuseppe Santoro nel ruolo di responsabile del settore giovanile, oggi team manager del Torino, Mazzarri ha fatto debuttare proprio Maiello in serie A in Sampdoria-Napoli del 16 Maggio, c'è quindi anche un legame storico che alimenta questa pista di mercato.