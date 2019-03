REAL MADRID PRESENTAZIONE ZIDANE / Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid: dopo neanche un anno dall'addio, il francese ritorna al Bernabeu. Di oggi l'annuncio ufficiale con l'esonero di Solari e la firma fino al 2022. Zidane sarà presentato in conferenza stampa questa sera con al fianco il presidente Perez: Calciomercato.it seguirà live le dichiarazioni di allenatore e presidente del Real Madrid.

Florentino su Zidane: "Sei parte della storia del club, torni in un momento di massima difficoltà e se lo fai è per l'amore che senti per questa maglia. Cinque giorni fa, quando ti abbiamo offerto di tornare, hai mostrato ancora una volta i tuoi valori e il tuo legame col club. Con noi torna il miglior allenatore al mondo, siamo orgogliosi di te. Grazie per la tua lealtà, bentornato a casa".

Parla Zizou: "È un giorno felice, volevo tornare a casa. Voglio lavorare e riportare il club dove merita di essere. È l'unica cosa che mi sento di dire oggi".

RITORNO - "Se sono andato via è perchè credevo che la rosa avesse bisogno di un cambio, sentivo fosse la cosa giusta. Ora ho scelto di tornare perchè ho ricevuto la chiamata del presidente e visto che sento enorme affetto nei suoi confronti e quelli del club, eccomi qua. Dopo otto mesi avevo voglia di tornare ad allenare. Si tratta di una grande responsabilità, ho giocato con questa maglia, ho vinto tanto, ma sono uno dei tanti di questa squadra. Non dimentico i miei trionfi, ma nemmeno i miei errori: l'anno scorso abbiamo perso la Liga e la Coppa, nonostante il trionfo in Champions. Bisogna accettare tutto, ma la mia ambizione e il mio entusiasmo non me li toglierà nessuno.

Darò tutto per far migliorare questa squadra".

NOVITA' - "L'anno prossimo ci saranno dei cambi, senza dubbio. Ma ora non è il momento di pensarci: l'importante è che io sia tornato, ora pensiamo alle 11 partite che mancano, e vogliamo finire bene".

DUBBI - "Non ne ho mai avuti. Non mi piace parlare, nei nove mesi lontano dal club non ho fatto nemmeno un'intervista. Quando mi ha chiamato Florentino non potevo dirgli di no. Quando hai vinto tanto, un momento di crisi può succedere. Da fuori vedevo i ragazzi, sentendomi ancora uno di loro, e ovviamente non ero contento di ciò che vedevo. Ora pensiamo a migliorare nelle ultime partite e crescere per la prossima stagione, che sarà ancora più importante".

CRISTIANO - "Un suo ritorno? Non è il tema di oggi. Vedremo l'anno prossimo. Sapete bene cos'è stato Cristiano, è la storia del club, nessuno lo potrà cambiare, è stato uno dei migliori se non il migliore... Ma non è il momento di parlarne, concentriamoci sulla gara di sabato".

ADDIO - "L'unica cosa di cui aveva bisogno la squadra era un cambio. Dopo aver vinto tutto, la rosa aveva bisogno di una novità, solo questo. In quel momento pensavo questo, ora sono passati nove mesi e c'è stata una nuova chiamata del club".

STAFF - "Avrò lo stesso staff degli anni scorsi".

SQUADRA - "Da fuori è stato difficile vedere cosa accadeva, ora voglio solo lavorare con i calciatori per farli tornare al loro livello".

TIFOSI - "Mi hanno detto di tutto: cose belle, messaggi di gratitudine, ma anche cose negative. Ci sta".

