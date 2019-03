JUVENTUS ATLETICO MADRID SIMEONE INTER / È Juventus-Inter anche alla vigilia della decisiva sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nella conferenza stampa di presentazione del match di ritorno degli ottavi, l'ex nerazzurroha risposto così alla domanda su un'eventuale rivincita per quanto successo nel '97/98 con l'Inter: "Non parliamo di questo, dobbiamo sapere contro quale squadra dobbiamo giocare, che è fortissima. Non c'è tempo per queste situazioni nel calcio, ogni partita fa storia a sé".