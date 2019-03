JUVENTUS ATLETICO MADRID ALLEGRI / La rimonta è possibile e se non dovesse arrivare non sarà comunque un fallimento: Massimiliano Allegri lo ha ribadito più volte nei giorni che hanno preceduto Juventus-Atletico Madrid ed ora che il countdown è partito non mancherà di ripetersi. Sarà anche questo tra gli argomenti della conferenza stampa del tecnico bianconero alla vigilia della gara Champions: Calciomercato.it vi ha offerto le parole di Allegri in diretta.

Il tecnico parla prima a 'Sky':

DOUGLAS COSTA - "Dispiace perché Douglas Costa si è fatto male in allenamento e domani non ci sarà: vabbè è un segnale, domani non doveva giocare".

TERZINI - "Non è che non mi sono piaciuti con il Parma, abbiamo sbagliato alla fine qualche lettura. Domani sarà diversa, una partita dove dovremo fare bene, spezzettare la partita in più partite".

QUATTRO ATTACCANTI - "Difficile perché non avrei cambi in panchina. Ma chi va in campo deve fare quello che dobbiamo fare. Loro sono bravi ad accorciare sulle palle a terra e dobbiamo essere bravi".

In conferenza stampa poi dichiara:

QUALIFICAZIONE - "Ci sono possibilità per ribaltarla, dobbiamo essere bravi a capire i momenti della partita. Douglas Costa? Sarebbe stato una forzatura, oggi ha risentito fastidio. In panchina viene Nicolussi.

Dybala? Devo ancora valutare e scegliere la formazione.Saranno importanti le palle inattive".

FUTURO - "Del futuro ora non ha senso parlarne, mi sono state fatte talmente tante domande che non so più cosa rispondere. Domani deve essere una grande partita. Da dopodomani penseremo ad altro".

DEFINIZIONE PARTITA - "E' un ottavo di Champions, se fosse la gara decisiva saremmo nei guai: cerchiamo di ribaltare il risultato e poi vedremo a cosa fare. Se saremo dentro, penseremo ai quarti di finale, altrimenti penseremo al finale di stagione in campionato".

STILE - "La squadra all'andata abbiamo fatto un buon primo tempo, l'unico errore è stato dopo la traversa: abbiamo pensato di essere fuori pericolo, ci siamo rilassati e le palle inattive lo dimostrano".

DIFESA A TRE - "Non cambia molto".

RONALDO - "Domani dobbiamo dare qualcosa in più ma ognuno deve fare quello che è in grado di fare. Domani a livello emozionale è molto importante, non fermarci alle difficoltà. Nessuno deve dare il 100%, nessuno devi tiraare fuori di più di quello che deve. Dobbiamo uscire dal campo senza rimpianti. Avere Ronaldo con noi domani è un grande vantaggio".

DIFESA ATLETICO - "L'Atletico non prende gol da cinque partite, questo può essere un buon segnale".

SPINAZZOLA - "Spinazzola è un possibile titolare, ci vuole anche un po' di spensieratezza..."

