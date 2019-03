CALCIOMERCATO REAL MADRID ZIDANE / Zinedine Zidane è il nuovo allenatore del Real Madrid: l'annuncio ufficiale è arrivato poco fa.

Il club spagnolo ha ufficializzato l'addio a Solari e la nomina del francese come nuovo tecnico: l'exha firmato fino al 2022 e sarà presentato questa sera in conferenza stampa.

Nel comunicato si legge che "Il consiglio di amministrazione del Real Madrid, riunitosi lunedì 11 marzo 2019, ha deciso di risolvere il contratto che legava Santiago Solari al club come primo allenatore". La società inoltre ha offerto allo stesso Solari di continuare a far parte del club. Inoltre il Consiglio "ha accettato la nomina di Zinedine Zidane come nuovo allenatore del Real Madrid, con incorporazione immediata per il resto della stagione e per le prossime tre, fino al 30 giugno 2022".

