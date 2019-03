JUVENTUS ATLETICO MADRID KOKE / Presente in conferenza stampa al fianco di Simeone anche Koke, che ha caricato il suo Atletico Madrid in vista dell'attesissimo ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus. Queste le parole del centrocampista spagnolo: "Mi preoccupa di più come giocheremo noi, sarà fondamentale iniziare con intensità. Loro attaccheranno, ma noi ci faremo trovare pronti. Il risultato dell'andata è positivo, ma non definitivo.

In Champions può succedere qualunque cosa: loro sono una grande squadra e dovremo ripetere la gara del Wanda. Loro hanno un ottimo gioco aereo e i tifosi li appoggeranno. Sappiamo che mancano ancora 90 minuti per passare il turno. Noi sottovalutati? Siamo arrivati secondi nel girone e abbiamo sempre combattuto con umiltà, facendo quello che l'allenatore ci ha chiesto partita dopo partita". Infine, sul fattore 'Allianz Stadium': "Abbiamo già giocato in stadi dove la tifoseria è molto calda. Sarà quasi una guerra sul campo, ma siamo undici contro undici e dipenderà da tantissimi elementi".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui