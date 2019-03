CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / Ancora il caso Icardi in primo piano in casa Inter: per l'attaccante argentino potrebbe presto arrivato il ritorno in gruppo, i segnali che arrivano da entrambi alle parti indicano un possibile disgelo, una sorta di tregua in attesa di capire quel che accadrà a fine stagione.

Intanto le dichiarazioni di pace di Wanda Nara ieri a Tiki Taka sono state al centro di alcune dichiarazioni dell'amministratore delegato nerazzurro Beppe. All'uscita dalla sede della Lega Serie A, il dirigente dell'Inter ai giornalisti che gli chiedevano di Icardi ha risposto: "Tiki Taka? Non lo guardiamo, si fa troppo tardi, la mattina ci alziamo alle 7, dobbiamo lavorare. Quando ci risentiremo? Basta con le solite cose…"

Icardi è fuori squadra dallo scorso 20 febbraio quando la società comunicò la decisione di togliergli la fascia di capitano: l'attaccante ha saltato da allora tutte le gare giocate dalla squadra di Spalletti e non si è mai allenato con il resto del gruppo, continuando la fisioterapia per un problema fisico.

