PAGELLE TABELLINO ROMA EMPOLI / La Roma è tornata a vincere dopo le due sconfitte consecutive contro Lazio e Porto. Lo ha fatto giocando una gara matura, come richiesto a gran voce dal proprio nuovo allenatore Claudio Ranieri. A farne le spese è stata l'Empoli di Iachini, poco incisiva sotto porta e pericolosa a fasi alterne ma senza mai costringere Olsen a interventi degni di nota. I gol sono stati realizzati tutti nel primo tempo: El Shaarawy ha aperto le danze con un grandissimo gol. Dopo pochi minuti è stato il turno di Jesus, sfortunato a deviare il pallone nella propria porta. Il gol del definitivo 2-1 è stato siglato da Schick di testa. Nel finale il direttore di gara ha sventolato un cartellino rosso in faccia a Florenzi, il quale ha lasciato in 10 la squadra. L'arbitro Maresca è stato protagonista anche al 90', convalidando e poi annullando, grazie al VAR, un gol ai toscani.

ROMA

Olsen 6 - Non può fare nulla sue due gol subiti. Non deve compiere interventi degni di nota.

Florenzi 5,5 - Gioca una partita attenta senza spingere troppo in avanti. Viene esplulso dal direttore di gara, attraverso una dubbia gestione dei cartellini. Dall'81 Karsdorp SV

Jesus 5 - Dopo l'iniziale vantaggio di El Shaarawy compie un errore sfortunato ma pesantissimo, insaccando la sfera di testa nella porta sbagliata. Non perde la concentrazione e gioca bene il resto della gara ma quell'errore pesa sulla valutazione.

Marcano 6,5 - In crescita quest'oggi, preferisce giocare semplice o spazzare il pallone, quando serve. Bene così.

Santon 6 - Disputa una gara ordinata, mettendo nel mirino le sortite offensive di Di Lorenzo. Tiene bene sull'out di sinistra, conquistandosi la sufficienza.

Cristante 6 - Riceve molti consigli da Ranieri e si ritrova spesso al centro della manovra capitolina. Diligente quanto basta.

Nzonzi 6 - Sbaglia qualche pallone a inizio gara, facendo così mormorare l'Olimpico. Nel prosieguo cresce insieme alla squadra.

Kluivert 6,5 - Galvanizzato forse dal nuovo tecnico, l'olandese dimostra di aver voglia di mettersi in mostra. Corre molto sulla fascia e fa impazzire Dall'Orco. Suo il merito di essersi conquistato la punizione, dalla quale è poi scaturito il gol di Schick.

Zaniolo 5,5 - Si divora un gol clamoroso nel primo tempo, mandando la sfera fuori da posizione invidiabile. Quando comincia a crescere è costretto a uscire per infortunio. Dal 55' Perotti 5,5 - Non entra in partita.

El Shaarawy 7,5 - Il Faraone si sta dimostrando sempre più l'uomo fondamentale di questa squadra. Segna un gol con un tiro a giro sul secondo palo, facendo letteralmente esplodere l'Olimpico. Quest'anno sta trovando continuità nelle prestazioni. Illuminante.

Schick 7 - Sembra in serata no ma all'improvviso sale in cielo e anticipa Pasqual, segnando un gol pesantissimo. Dall'86' Celar SV

All: Ranieri 6,5 - Carica la squadra al punto giusto.

Pur non potendo essere la Panacea, il tecnico testaccino ottiene il massimo risultato, sfruttando anche una rosa decimata dagli infortuni.

EMPOLI

Dragowski 6 - Non ha colpe sui gol segnati dai giallorossi.

Veseli 6 - Disputa una buona gara, tenendo bene la linea arretrata. Non il peggiore della difesa toscana.

Silvestre 5,5 - Troppo falloso e distratto quest'oggi. Soffre gli inserimenti di Zaniolo e le percussioni degli atttaccanti.

Dell'Orco 5,5 - Oggi non riesce quasi mai ad arginare Kluivert, decisamente superiore per passo in campo. Non la sua miglior serata.

Di Lorenzo 6 - Spinge non sempre con efficacia. Oggi è costretto a guardare con maggiore attenzione anche alla fase difensiva e a ripiegare su El Shaarawy. Nel complesso sufficiente.

Acquah 5,5 - Non entra mai veramente in partita. Avrebbe il compito di rompere il gioco e di ripartire ma non riesce a metterlo in pratica. Dal 64' Brighi 5,5 - Entra senza lasciare il segno.

Bennacer 6 - Parte bene ma poi si spegne progressivamente, non riuscendo a far giare la palla con efficacia.

Krunic 5,5 - È uno degli uomini con maggior talento e dinamismo. Bravo a creare più di un pensiero ai giallorossi, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa cala vistosamente, pedendo diversi palloni.

Pasqual 5 - Prende l'incrocio dei pali su punizione, andando vicino cambiare le sorti della gara. Dopo questo acuto, cala vistosamente, soffrendo la verve di Kluivert e facendosi anticipare dva Schick in occasione del secondo gol giallorosso. Dall'83' Ucan SV

Farias 5,5 - La sua tecnica crea pochi pericoli oggi. Si intestardisce troppo quando ha la palla al piede. Dal 79' Oberlin SV

Caputo 6 - Oggi punge poco lì davanti. Pur muovendosi, molto non riesce a incidere.

All: Iachini 5,5 - Schiera una formazione con l'idea di aggredire gli avversari, giocando in ampiezza. Questa tattica non si rivela vincente, visti i pochi tiri in porta scoccati dai suoi.

Arbitro: Maresca 4,5 - Esagerato nella gestione di alcuni cartellini. Ha una svista clamorosa in occasione del cartellino giallo rifilato, ingiustamente, a El Shaarawy. Dubbia anche la gestione dell'episodio che porta all'espulsione di Florenzi. Sul secondo gol dell'Empoli sbaglia ancora la decisione ma viene messo sulla retta via dal VAR.

TABELLINO

ROMA - EMPOLI 2-1

MARCATORI: (9' El Shaarawy, 12' aut. Jesus, 33' Schick)

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Jesus, Marcano, Santon; Cristante, Nzonzi; Kluivert (81' Karsdorp), Zaniolo (55' Perotti), El Shaarawy; Schick (86' Celar).

A disp.: Mirante, Fuzato, Riccardi, Coric, Semeraro, Cargnelutti, Celar, Pezzella.

All. Claudio Ranieri

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah (64' Brighi), Bennacer, Krunic, Pasqual (83' Ucan); Farias (79' Oberlin), Caputo. ​​​​​​

A disp.: Provedel, Perucchini, Pajac, Traoré, Maietta, Capezzi, Rasmussen, Nikolaou.

All. Giuseppe Iachini

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli

Assistenti: Mondin - Bottegoni

Quarto Ufficiale: Minelli

VAR: Massa

AVAR: Costanzo

Ammoniti: Florenzi, Cristante, El Shaarawy (R), Acquah (E).

Espulsi: Florenzi (R)

