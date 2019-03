PAGELLE PRIMO TEMPO ROMA EMPOLI / La Roma si presenta all'Olimpico fortemente decimata dai numerosi infortuni contro l'Empoli di Iachini, alla disperata ricerca di punti. Alla guida dei giallorossi c'è Claudio Ranieri, tornato per provare a portare i capitolini in Champions League. Nel primo tempo la squadra parte subito forte, trovando un grandissimo gol con El Shaarawy, spina nel fianco perenne per la retroguardia dei toscani. Quest'ultimi trovano il pari poco dopo la rete del Faraone, grazie a uno sfortunato autogol di testa di Juan Jesus.

Dopo diversi minuti di appannamento, a riportare avanti i padroni di casa ci ha pensato, anticipando di testae insaccando la sfera alle spalle di

ROMA

Olsen 6

Florenzi 6

Jesus 4,5

Marcano 6

Santon 6

Cristante 6

Nzonzi 6

Kluivert 6,5

Zaniolo 5,5

El Shaarawy 7,5

Schick 7

All: Ranieri 6

EMPOLI

Dragowski 6

Veseli 6

Silvestre 5,5

Dell'Orco 5,5

Di Lorenzo 6

Acquah 5,5

Bennacer 6

Krunic 6,5

Pasqual 5.5

Farias 5,5

Caputo 6

All: Iachini 6

Arbitro: Maresca 6

