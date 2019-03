ZIDANE REAL MADRID JUVENTUS / Zinedine Zidane torna a casa sua, al Real Madrid. Sarà la sua terza avventura nel club blanco dopo aver vissuto trionfi indimenticabili come calciatore prima ed allenatore poi. L’addio, consumatosi il 31 maggio scorso, ha aperto un baratro nel quale i blancos sono sprofondati e dal quale ora, col loro eroe di nuovo al comando, contano di uscire.

Oggi pomeriggio il consiglio d’amministrazione ratificherà una decisione di fatto già scritta,giunta grazie al ‘sì’ del francese. Florentino ha concesso qualche altro giorno di ‘agonia’ alla gestione Solari proprio per convincere Zizou, il quale aveva voglia di tornare a casa, ma non a stagione in corso. Il tecnico ha però compreso che, in una situazione del genere, nessuno gli imputerebbe colpe anche con un finale d’annata negativo: il latte è già stato versato da altri, meglio cominciare subito a pulire.

Resta nel cassetto, almeno per il momento, il sogno di allenare la: Zidane aveva serie possibilità di subentrare adin estate, ma Madrid è ormai la sua città d’adozione e la tentazione di tornare a furor di popolo come salvatore della patria ha avuto la meglio.

Tira un sospiro di sollievo gran parte del madridismo: l’ipotesi Mourinho, se da un lato incontrava il favore di Florentino e dei tifosi ‘mourinhistas’ storici, dall’altro faceva tremare le gambe a molti. Dopo il Madrid, il portoghese ha inanellato una serie d’esperienze negative e le scorie della sua gestione nello spogliatoio esistono ancora, con Sergio Ramos in primis, che non vedeva assolutamente di buon grado un suo ritorno. E una gestione che inizia con una guerra col capitano non sarebbe stata il massimo.

I merengues ritrovano così la figura conciliatrice, rispettata e vincente di Zidane: nessuno meglio di lui per far rientrare casi spinosi come quelli di Marcelo e Isco, ormai in guerra con Solari, e far tornare il sorriso a un depresso e isolato dal gruppo Bale. Zizou, però, aveva avvertito Florentino un anno fa: “Non sono sicuro si possa continuare a vincere”, disse nel momento dell’addio. Chiederà una rivoluzione in estate, con nomi stavolta all’altezza della corona madridista, e un confronto con Sergio Ramos, che oggi si è ‘autointervistato’ su Instagram. Se ha accettato subito, vuol dire che il presidente lo accontenterà...

