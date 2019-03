Calciomercato Juventus, sfuma Zidane: ecco il sostituto di Allegri

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE DESCHAMPS / Non sarà Zinedine Zidane il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico francese, accostato con forza ai bianconeri anche in mattinata, torna a casa. Una casa che però non è a Torino bensì in Spagna. Zidane sarà già in giornata il tecnico del Real Madrid. L'annuncio è atteso già per il tardo pomeriggio.

Sfuma così il sogno dei tifosi della Juventus che avrebbero voluto vedere in bianconero la coppia Zidane-Cristiano Ronaldo.

Si va assottigliando così la lista dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri, che in estate potrebbe lasciare il club se non dovesse arrivare la Champions League. L'idea Pep Guardiola sta sfumando ogni giorni di più: dall'Inghilterra riportano che lo spagnolo non ha alcuna intenzione di abbandonare il Manchester City.

Calciomercato Juventus, da Deschamps a Conte: due strade per i bianconeri

In lizza per il dopo Allegri sembrano restare, dunque, solo due profili, quello di Antonio Conte e Didier Deschamps. Due tecnici, che hanno già guidato i bianconeri e che hanno anche vinto con altri colori.

