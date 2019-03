ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini chiede scusa per quanto avvenuto dopo la sua espulsione in Sampdoria-Atalanta.

Dichiarazioni del tecnico riportate dal sito ufficiale del club orobico dove l'allenatore dice: "Non sono orgoglioso dell’esempio dato ai giocatori, alla Società e a tutti i tifosi di calcio. Sono davvero molto dispiaciuto per quanto è successo ieri a Genova e per tutte le polemiche che ne sono derivate e che hanno fatto passare in secondo piano l’importante risultato sportivo raggiunto dopo una partita coinvolgente e disputata ad alti livelli da entrambe le squadre".