CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE REAL MADRID / Svolta dalla Spagna: Zinedine Zidane tornerà ad allenare il Real Madrid. La notizia è stata lanciata a 'Jugones' di 'La Sexta' e confermata da Marca. Il tecnico francese, che ha lasciato i blancos la scorsa estate, è pronto a tornare a guidare il club più titolato al mondo.

- si legge sul portale - verrà esonerato nelle prossime ore - alle 18.00 si riunirà la giunta direttiva - e Zidane, che in mattinata è stato accostato alla Juventus , dovrebbe diventare del Real Madrid già in serata per poi svolgere il suo primo allenamento già domani o al massimo mercoledì.

Continuano ad arrivare conferme, anche 'As' e 'Cope' non hanno dubbi: Zinedine Zidane sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. L'annuncio già per le 18.00. Zidane è pronto a firmare un contratto di tre anni e mezzo.

