REAL MADRID SOLARI RAMOS / Nel lungo post su Instagram, in cui si è soffermato sul momento del Real Madrid, Sergio Ramos ha parlato anche di Solari. Ecco cosa sta succedendo con il mister: "Non è una decisione nostra - si legge - In questo non interferiremo mai. Abbiamo un enorme rispetto per i ruoli e supporteremo sempre l'allenatore del Real Madrid.

Queste riflessioni sono, senza dubbio, il risultato di una stagione profondamente deludente ma se come non ci fermiamo per un successo, non ci lasceremo fermare da una sconfitta. Siamo obbligati ad andare avanti, lavorare ed evolvere".

LA FORZA DEL GRUPPO - "Nessun altro nome ha fatto la leggenda del Real Madrid, e tutti abbiamo scritto la leggenda insieme. Insieme dobbiamo lavorare per il futuro e ripristinare la nostra speranza"

