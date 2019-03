Calciomercato Inter, dopo Handanovic: parla Radu

CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC RADU / Il dopo Handanovic in casa Inter potrebbe parlare rumeno. I nerazzurri stanno continuando a monitorare con attenzione le prestazioni i Andrei Radu, che tanto bene sta facendo con la maglia del Genoa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'estremo difensore, cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri, non sembra al momento pensare al futuro: "Tornare all'In questo momento penso solo al Genoa - riporta 'TeleNord' - Un club per cui provo un grande senso di gratitudine perché mi ha dato l'opportunità di mettermi alla prova in