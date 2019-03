CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Le parole di Lorenzo Insigne hanno scosso l'ambiente Napoli, creando un vero e proprio caso: si parla, infatti, di un possibile addio a fine stagione per l'attaccante e attuale capitano azzurro.

Ma qual è il vero valore di mercato del numero 24 dei partenopei? Lo abbiamo chiesto sull'account Twitter di Calciomercato.it e i follower hanno indicato in 50 milioni la cifra giusta per lasciar partire Insigne: la pensa così il 62% di chi ha risposto al sondaggio, contro un 26% che indica in 70 milioni il valore più appropriato. Il 12%, invece, ritiene che per Insigne servirebbero 100 milioni di euro.