CALCIOMERCATO MILAN SUSO SAINT MAXIMIN / IlMilan è pronto a cambiare le fasce la prossima estate. La stagione altalenante di Suso e un contratto che prevede una clausola rescissoria di soli 40 milioni di euro mettono a rischio il suo futuro in rossonero. Il calciatore potrebbe volare in Inghilterra, dove piace parecchio all'Arsenal, che lo ha fatto seguire anche a Verona per la sfida contro il Chievo.

Saint-Maximin, talento del Nizza, non è certo un nome nuovo: il calciatore è stato vicino a vestire il rossonero già a gennaio. Il suo sbarco in Italia potrebbe dunque essere solo stato rimandato. L'interesse per il calciatore è vivo e lo dimostra - come riporta 'Sportmediaset' - che lo scout del Milan lo abbia fatto seguire anche l'ultima giornata di campionato, ieri sera, in Marsiglia-Nizza, match in cui a mettersi in mostra è stato, però, ancora una volta Mario Balotelli, tornato super con Garcia.

