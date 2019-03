DIRETTA ROMA EMPOLI - La Roma ospita l'Empoli nel monday night valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. I giallorossi del nuovo tecnico Ranieri sono costretti a vincere per non perdere terreno su Milan e Inter nella corsa alla Champions mentre i toscani di Iachini cercano un risultato di prestigio per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Schick. All. Ranieri

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. All. Iachini

CLASSIFICA: Juventus punti 75, Napoli 57, Milan 51, Inter 50, Roma* 44, Atalanta 44, Torino 44, Lazio* 42, Sampdoria 39, Fiorentina 37, Parma 33, Sassuolo 32, Genoa 30, Cagliari 27, Udinese* 25, Spal 23, Empoli* 22, Bologna 21, Frosinone 17, Chievo 10.

*Una partita in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui