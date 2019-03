REAL MADRID SERGIO RAMOS / Sergio Ramos esce allo scoperto pubblicando un post su Instagram in cui, oltre a fare mea culpa, fa chiarezza a proposito delle voci di litigi con Marcelo e Florentino Perez: "Come calciatori amiamo far parlare il campo, però questa stagione non è andata come avremmo voluto. Gli ultimi eventi sono stati disastrosi ma non mi voglio nascondere. Noi giocatori siamo i primi responsabili e io, come capitano, lo sono più di tutti. Ecco perché ho pensato che il modo più onesto per rispondere alle domande che circolavano intorno a noi sarebbe affrontarle direttamente.

Il cartellino preso ad Amsterdam è stato un errore e per questo mi assumo la colpa al 200 per cento. Se ho litigato con il presidente nello spogliatoio? I problemi di spogliatoio vengono discussi e risolti nello spogliatoio. Non c’è alcun problema e tutti hanno lo stesso interesse: il Real Madrid. Lite con Marcelo? Abbiamo scambi di opinione in ogni sessione di allenamento. Fa parte del nostro lavoro. Ma è solo un aneddoto come tanti altri che accadono di giorno in giorno. Per me Marcelo è come un fratello", ha concluso il capitano del Real Madrid, nuova idea di mercato della Juventus