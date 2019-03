AGENTE CRAGNO SU FUTURO / Graziano Battistini, agente di Cragno, ha commentato così il momento del suo assistito: "Si parla sempre dei centimetri - dice a 'Radio CRC' -, quando Kepa, che è alto quanto lui, è stato pagato ben oltre 70 milioni di euro. Alessio è un portiere di grandi doti tecniche e atletiche, soprattutto caratteriali. Non è detto che sia più difficile giocare in una grande squadra, lui sta dimostrando di essere all'altezza.

E' un professionista serio, che sta contribuendo molto alla salvezza del Cagliari.del? E' un giocatore interessante del '96, potrebbe fare al caso del Napoli nel momento in cui dovessero privarsi di Allan o anche Diawara. Non sto curando l'intermediazione dell'affare, ma Giuntoli è uno molto veloce di testa che sa mettere in piedi strategie di mercato efficaci in pochissimo tempo. Il Napoli comunque segue Samassekou, ma è ancora troppo presto per parlare di qualcosa di concreto".