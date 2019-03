Calciomercato, ESCLUSIVO: da Ioannou a Natel, i consigli per gli acquisti di Tramezzani

p>CALCIOMERCATO APOEL IOANNOU NATEL TRAMEZZANI SERIE A - Oltre all' esperienza all'APOEL Nicosia e del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra, abbiamo chiesto a Paolodella crescita del calcio cipriota e dei talenti della sua squadra pronti, eventualmente, anche ad approdare nel campionato italiano.

"La Nazionale ha ottenuto, anche recentamente, buoni risultati e ha dei profili interessanti che possono giocare a livelli importanti- le parole di Tramezzani a Calciomercato.it - All'APOEL c'è Nikolas Ioannou, 23enne difensore centrale titolare anche con la selezione nazionale. È un giocatore molto promettente che in un campionato come quello italiano potrebbe far bene. Poi, ci sono anche altri ragazzi molto interessanti. A cominciare da Leo Natel, 21enne attaccante brasiliano arrivato dal San Paolo. Altro classe '97 è Musa Al-Taamari, Nazionale giordano, esterno d'attacco. E poi c'è una vecchia conoscenza della Serie A come l'ungherese Norbert Balogh, 23enne attaccante di proprietà del Palermo che ultimamente sta facendo molto bene con noi".

