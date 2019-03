Calciomercato Napoli, intreccio Insigne-Lozano: si tratta

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE LOZANO DE LAURENTIIS RAIOLA / Il gol di ieri, utile per pareggiare la gara con il Sassuolo, non ha rasserenato l'animo di Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli, all'uscita dal campo, è sembrato molto nervoso, provato dalle critiche e dal momento non particolarmente brillante. E le sue dichiarazioni aprono a un possibile addio: "Finché sarò qui, darò il massimo". Addio a cui il Napoli starebbe pensando come opzione concreta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

potrebbe parlarne con Mino, procuratore del giocatore di Frattamaggiore, che oltretutto cura gli interessi di Hirving. Il messicano è già da gennaio nei radar del club, un avvicendamento in azzurro tra i due non sembra fantascienza. La concorrenza per l'attaccante del, comunque, non manca. In estate, era stato accostato alla, con l'ex dsche non ha smesso di pensarci. Lo spagnolo è in buoni rapporti con Minoe potrebbe ritornare alla carica in vista della sua nuova avventura all'