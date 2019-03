Calciomercato, 'polveriera' Real Madrid: big di Serie A pronte ad approfittarne

CALCIOMERCATO SERIE A REAL MADRID / L'eliminazione dalla Champions, ad opera della sorprendente Ajax, ha ulteriormente infuocato l'ambiente e lo spogliatoio del Real Madrid. Uno spogliatoio ora spaccato e che in estate potrebbe perdere diversi 'pezzi' importanti. Molti 'Galacticos', infatti, a fine stagione potrebbero chiedere la cessione diventando piatti prelibatissimi anche per le big della nostra Serie A.

Tra questi c'è sicuramente, da tempo in orbitache pensa pure a Isco (ai margini e in rotta con Solari) e a anche lui a rischio partenza qualora davvero Perez riprendesse il 'nemico' Mourinho . All'addio potrebbe farci più di un pensiero pure Toni, 'pallino' die quindi possibile grande obiettivo estivo dell', a caccia di un super rinforzo per la mediana. Senza contare Gareth, per il quale in Spagna prevedono addirittura un derby milanese, e Karim