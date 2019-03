Sampdoria, incidente per Defrel: auto distrutta

SAMPDORIA DEFREL / Brutta avventura per Gregoire Defrel.

Come si apprende dal 'Secolo XIX', l'attaccante della, questa notte, ha avuto un incidente a Genova mentre era a bordo della sua Mercedes. L'impatto è avvenuto intorno alle 3 in Corso Europa, nella parte orientale della città. Non ci sono state conseguenze per il francese rimasto illeso, ma l'auto è andata completamente distrutta.