CALCIOMERCATO ROMA / Con l'addio di Monchi, Ricky Massara è stato promosso per la seconda volta a ds. Era già successo dopo la rottura Pallotta-Sabatini, nel 2016, quando l'ex calciatore del Pescara traghettò la direzione sportiva fino all'arrivo dello spagnolo. Massara è molto stimato a Trigoria e tra gli addetti ai lavori: ecco perché la Roma spera di proseguire con lui anche la prossima stagione.

Grande conoscitore di calcio internazionale e giovanile, fu il primo a sponsorizzare l'operazione, lo scorso giugno. Nel frattempo, continuano ad arrivare sulla scrivania di Trigoria una serie di candidature. Mirabelli, per esempio, subentrerebbe volentieri, così come un altro dirigente italiano. Ausilio, consigliato da alcuni procuratori vicini alla società giallorossa, deve invece prima chiarire la sua posizione con. L'addio appare scritto, ma c'è chi non esclude addirittura un rinnovo dell'attuale contratto in scadenza nel 2020.