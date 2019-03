JUVENTUS SCONCERTI / Mario Sconcerti chiede scusa alla Juventus.

Nel suo consueto editoriale sul 'Corriere della Sera', il giornalista torna sull'episodio che lo aveva visto protagonista qualche giorno fa a 'Canale 21', emittente locale napoletana, in cui si era lasciato andare in trasmissione a un 'Juve m...a'. "Vorrei chiedere scusa alla Juve e alla sua gente per una battuta fatta una settimana fa in tv - scrive Sconcerti - Ero convinto fosse ironia, è diventata una sciocchezza. Stavolta hanno avuto ragione i social".