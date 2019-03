INTER INFORTUNIO BROZOVIC / Domani Marcelo Brozovic effettuerà esami specifici per avere maggiori dettagli sull'infortunio - risentimento ai flessori della coscia destra, questa la prima diagnosi - rimediato ieri nel match di campionato contro la Spal.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' in casafiltra pessimismo: il classe '92 salterà sicuramente il ritorno degli ottavi dicontro l' - per questa sfida Spalletti è in vera e propria emergenza - molto probabilmente anche il derby coldi domenica prossima.