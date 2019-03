JUVENTUS ATLETICO SIMEONE GODIN / Diego Simeone ha convocato 20 calciatori per il big match contro la Juventus in programma domani sera a Torino e valido per il ritorno degli ottavi di Champions.

Nell'elenco stilato dal tecnico dell'è presente Diego, che aveva rimediato un problema fisico nel weekend scorso, mentre sono assenti gli squalificati

Portieri: Adan, Oblak, Alex

Difensori: Godin, Arias, Savic, juanfran, Gimenez, Montero

Centrocampisti: Koke, Saul, Lemar, Rodrigo, Vitolo, Mikel Carro, Joaquin

Attaccanti: Griezmann, Kalinic, Correa, Morata

