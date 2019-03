p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Un giorno Santiagodovrà spiegare ai tifosi delcome e perché è riuscito a rovinare il bellissimo rapporto instaurato trae tutto il mondo madrileno: il tecnico argentino ha sempre preferito nelle ultime uscite Sergioma ciò che è successo ieri contro ilè destinato ad avere forti ripercussioni sul futuro del brasiliano. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come in Champions, anche in campionato è toccato a Reguillon presidiare la fascia sinistra con Marcelo che si è accomodato per l'ennesima volta in panchina. All’89’ con il risultato fissato sull'1-4 in favore dei 'Blancos', il tecnico argentino ha deciso di lanciare in campo il brasiliano, apparso molto scioccato e indispettito da questa scelta: quattro minuti di gioco, il tempo di pochi scatti sul terreno di gioco e l’ennesimo smacco per un top player che si è reso assoluto protagonista delle ultime 4 Champions League vinte dal Real. Un assist sicuramente che può essere ben sfruttato dalla Juventus che potrebbe permettere a Marcelo di vivere una seconda e ultima giovinezza proprio a Torino, al fianco dell'amico Cristiano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui