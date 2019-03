REAL MADRID SOLARI / Nonostante la vittoria per 1-4 rimediata ieri sera sul campo del Real Valladolid, Santiago Solari potrebbe in giornata essere sollevato dall'incarico di allenatore del Real Madrid.

In Spagna non hanno dubbi: con un spogliatoio a pezzi, con la squadra senza alcuna possibilità di vincere alcun titolo e con un'eliminazione scottante dalla Champions League con annesso 1-4 inflito dall'Ajax davanti ai propri tifosi, Florentinosarebbe già in giornata intenzionato ad annunciare l'addio di Solari dalla panchina dei 'Blancos'.

Prima di prendere la decisione definitiva, la dirigenza del Real Madrid attende di ricevere una risposta dalle diverse operazioni aperte, per decidere sul futuro dell'attuale allenatore. Negli ultimi giorni si è parlato di un ritorno di due vecchi conoscenti come Mourinho e Zidane o di qualche altro nuovo profilo pronto a sedersi sulla panchina scottante del Bernabeu.

